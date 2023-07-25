Подмосковье 25 июля 2023, 10:58 «Самые теплые слова признательности». Губернатор Воробьев поздравил с годовщиной 45-ю бригаду спецназа ВДВ Губернатор Воробьев поздравил с годовщиной 45-ю бригаду спецназа ВДВ в Кубинке

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Годовщину отметила 45-я бригада спецназа ВДВ в Кубинке. Государственные награды за мужество и героизм получили свыше четырех тысяч ее военнослужащих, среди них 16 героев России. С праздником их поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Накануне губернатор посетил бригаду. Он увидел занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке, пообщался с участниками СВО и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат». Он отметил, что Подмосковье старается помогать бойцам с экипировкой и техникой.

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«Сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения — 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые теплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству», — сказал он.

Бригада получила автомобили, запчасти для транспорта, квадрокоптеры, одежду и многое другое. По словам депутата Госдумы, представителя фракции «Единая Россия» Бекхана Агаева, все вопросы, с которыми обращаются бойцы, берут на контроль, чтобы обеспечить им необходимую поддержку.

Бригада уделяет особое внимание работе с допризывной молодежью. Так был создан военно-патриотический клуб «Комбат», через который прошли свыше двух тясч юношей. Из них 200 связали свою жизнь с вооруженными силами России, многие поступили в военные учебные заведения и училища. Также представители клуба собирают помощь для бойцов СВО.

В Кубинке губернатор встретился с бойцами бригады, которые стали лауреатами премии «Мы рядом». Они проявили героизм в зоне СВО и получили тяжелые ранения. Также глава региона пообщался с теми, кто пошел на службу в рамках весеннего призыва. Некоторые из них собираются заключить контракт.

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