Самые редкие и декоративные породы кур. Выставка красавиц пройдет в Химках 14 декабря

Более 20 хозяйств Подмосковья представят кур редких и декоративных пород на общероссийской выставке, которая пройдет 14 декабря. Традиционный показ примут у себя Химки.

«Самые редкие и декоративные породы кур на ежегодной выставке представят более 20 хозяйств Подмосковья», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Организовал выставку Клуб любителей Русской хохлатой и Павловской пород кур совместно с Ассоциацией любителей породной птицы.

«Разведение редких пород кур стало в регионе самостоятельным направлением в птицеводстве. И сегодня подмосковные хозяйства могут продемонстрировать около сотни породистых кур невероятных расцветок и размеров. В частности, мы можем похвастаться знаменитой Павловской курицей», — отметил Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Отечественная Павловская порода кур признана эталоном «куриной» красоты. Порода богата красками оперения, необычностью экстерьера, продуктивными качествами. Появилась она в XVIII веке в селе Павлово Нижегородской губернии как результат народной селекции. Эти куры участвовали во многих международных выставках и неоднократно получали золотые медали.

Министр добавил, что на выставку подмосковные аграрии привезут также кур таких пород, как Алтайская бентамка, Гилянская, Королек, Кучинская юбилейная, Ливенская, Орловская, Пушкинская, Русская хохлатая, Русская черная бородатая, Сибирская мохноножка, Юрловская голосистая.

«Выставка послужит поднятию престижа отечественных пород, развитию интереса к традиционной культуре разведения птицы, просветительству в области племенного дела», — добавил Андрей Разин.

В рамках выставки состоится племенной смотр и конкурс птицы. Его будут оценивать судьи-эксперты, специалисты ведущих научных институтов страны. Лучшие заводчики птицы по результатам конкурса получат дипломы и призы. Выставка пройдет 14 декабря по адресу: ул. Маяковского, д. 3 в мкр Фирсановка в Химках.