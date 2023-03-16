Подмосковье 16 марта 2023, 12:42 Самые распространенные нарушения ПДД с начала года назвали в Подмосковье Автор: Рита Артемьева / Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Свыше 1,7 миллиарда проездов транспорта зафиксировали в Подмосковье с начала года. Это на семь миллионов больше, чем за такой же период прошлого года. По данным дорожных камер в регионе выявили самые частые нарушения ПДД, рассказали в областном Минтрансе.

Самым частым нарушением в этом году стало превышение скорости. В большинстве случаев диапазон составил от 20 до 40 километров в час, рассказал глава министерства Алексей Гержик.

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«Отмечу, что превышение скорости является и самой частой причиной дорожных аварий с летальным исходом», — добавил он.

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Около 3% нарушений были связаны с превышением скорости на 40–60 километров в час. Были и те, кто проехал на 60–80 километров в час быстрее разрешенного, — это 0,22%. Более чем на 80 километров в час скорость превысили 0,03% автомобилистов.

Вторым по популярности нарушением стало пересечение сплошной линии — около 1,5%, а на третьем месте оказалось движение по выделенной полосе для автобусов — около 1%.

Всего в Подмосковье работают около 1,5 тысячи дорожных камер. В этом году их число увеличат на 600.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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