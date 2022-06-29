Самые протяженные дороги отремонтируют еще в 4 округах Подмосковья

Асфальт заменят на самых протяженных региональных дорогах Дмитрова, Егорьевска, Щелкова и Серпухова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

К ремонту Рогачевского, Егорьевского, Фряновского шоссе и дороги Серпухов — Данки — Турово уже приступили. Общая длина полосы ремонта составила порядка 100 километров.

«Благодаря ремонту проезд более 70 тысяч автомобилистов станет комфортнее и безопаснее», — подчеркнул министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

К укладке покрытия приступили на участке автодороги Хлебниково — Рогачево (больше 32 километров) в Дмитровском округе. Это участок на Рогачевском шоссе от деревни Каменка до поворота на деревню Бестужево. Рогачевское шоссе является проездом от ЦКАД до Рогачева и соединяет порядка 10 населенных пунктов. По этой дороге также можно проехать к Покровской и Никольской церквям, усадьбе Обольяниново, образовательным и медучреждениям.

С применением новых технологий в Егорьевске ремонтируют 23 километра шоссе (Москва — Егорьевск — Тума — Касимов). Из-за высокой интенсивности движения устройство нового покрытия выполняют с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Егорьевское шоссе соединяет Москву и Касимов, а участок ремонта — более пяти населенных пунктов.

С применением ЩМА-16 отремонтируют также более 22 километров Фряновского шоссе (Щелково — Фряново) в Щелковском округе — от улицы Московской до ЦКАД. К работам уже приступили на участке от Окружного проезда до деревни Каблуково. Фряновское шоссе соединяет Щелково и Фряново, по нему можно проехать как к центру города, так и к 10 близлежащим населенным пунктам.

К работам на автодороге Серпухов — Данки — Турово (более 21 километра) приступили в Серпухове. Дорогу включили в программу ремонта по выбору жителей на портале «Добродел». Работы ведут на участке от Симферопольского шоссе до улицы Центральной в селе Турово. Дорога проходит через Приокско-Террасный заповедник, также по ней можно проехать к Туровской церкви и Серпуховской больнице.

На всех ремонтируемых участках дорог обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Ремонтные работы планируется завершить осенью. Ознакомиться с полным адресным перечнем регионального ремонта можно по ссылке.