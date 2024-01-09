Подмосковье 09 января 2024, 09:31 Самые посещаемые губернаторские карусели определили в праздничные дни в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Карусель в Коломне прокатила почти 1,5 тысячи гостей в первые дни 2024 года и стала самым посещаемым уличным аттракционом Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве благоустройства.

В пятерку самых востребованных вошли также карусели в Центральном городском парке Ногинска, городском парке Чехова, на центральной площади Одинцова и в парке Кривякино в Воскресенске.

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По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, карусели, установленные по программе губернатора, пользуются популярностью круглый год. Катание на таких аттракционах бесплатное.

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