Подмосковье 17 января 2024, 18:45 Самые посещаемые губернаторские карусели определили в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Губернаторские карусели пользуются большим спросом у жителей и гостей Подмосковья. Так, за неделю самыми посещаемыми оказались аттракционы в Ногинске, Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Самой популярной на прошлой неделе стала карусель в Центральном парке в Ногинске — на ней покатались более 900 человек. Карусель в парке «Скитские Пруды» Сергиева Посада посетили 400 гостей, в Волоколамске — более 300.

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Напомним, карусели оформил известный дизайнер Денис Симачев. Он превратил аттракционы в настоящие арт-объекты. Карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией. Одновременно аттракцион может принять до 44 человек. Все желающие могут прокатиться бесплатно.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. На 2024 год запланировано преображение еще 54 пространств.

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