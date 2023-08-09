Подмосковье 09 августа 2023, 10:21 Самые популярные виды бизнеса в парках назвали в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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В этом году в Московской области запустили сервис для предпринимателей «Начни бизнес в парках». Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, какие сферы бизнеса наиболее активно развиваются.

«В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1,2 тысячи объектов», — отметила Зиновьева.

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По ее словам, на первом месте по виду деятельности находятся фудтраки, на втором — общественное питание, на третьем — сервисы проката. Кроме того, в число популярных направлений вошли аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

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