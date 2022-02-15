Самые популярные услуги МФЦ назвали в Подмосковье

Самой популярной услугой в подмосковных МФЦ оказалась регистрация права на недвижимость. В прошлом году за ней обратились 1,4 миллиона человек.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что МФЦ — одни из самых посещаемых мест в регионе.

Например, за прошлый год жители обратились к сотрудникам офисов более 25 миллионов раз.

Самой востребованной услугой в офисах стала регистрация права на недвижимость. На втором месте — регистрация по месту пребывания или месту жительства Ирина Каклюгина.

Тройку лидеров замкнула услуга по выписке из ЕГРН. Самыми посещаемыми офисами стали МФЦ в Балашихе, Одинцове и Подольске.

«Воспользоваться сервисами МФЦ можно быстро, комфортно, выбрав удобный офис рядом с домом», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Адреса офисов доступны на интерактивной карте. Записаться можно через «Госуслуги» Подмосковья — с помощью сервиса «Предзапись МФЦ».