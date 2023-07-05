Подмосковье 05 июля 2023, 16:01 Самые популярные Telegram-чаты лесничеств назвали в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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В прошлом году все лесничества Подмосковья завели Telegram-чаты для размещения важной информации и общения с жителями. Самыми популярными стали чаты Ногинского, Орехово-Зуевского, Егорьевского, Истринского и Дмитровского лесничеств.

«Конечно, никто не отменял официальные письма и личное общение, но для получения ответа на вопрос, уточнения или пояснения, информирования о нарушениях на территории лесного фонда чат — идеальный способ. Это удобно, практично и эффективно», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Во всех чатах лесничеств 6 июля проведут онлайн-вебинары, на которых участники получат ответы на интересующие вопросы.

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