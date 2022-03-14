Самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ назвали в Подмосковье

Наиболее популярными предметами для сдачи единого госэкзамена у подмосковных школьников стали обществознание и английский язык. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у выпускников Подмосковья текущего года. Его планируют сдавать почти 20 тысяч ребят. На втором месте по популярности английский язык — его будут сдавать свыше 8 тысяч школьников, а на третьем — информатика, которую выбрали более 7 тысяч ребят», — сообщила Ирина Каклюгина.

Всего в Подмосковье в этом году ЕГЭ будут сдавать свыше 35 тысяч школьников.

«Ребята уже готовятся к предстоящим экзаменам. Уверена, что каждый получит столько баллов, сколько нужно для поступления», — добавила вице-губернатор.

Основной период ЕГЭ стартует в 2022 году 26 мая.

Ранее министр стройкомплекса Подмосковья доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, что к 1 сентября в 10 городских округах откроются 10 новых школ на 4550 мест.