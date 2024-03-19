Подмосковье 19 марта 2024, 16:11 Самые популярные предметы для сдачи ОГЭ назвали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Прием заявлений на участие в основном государственном экзамене завершился в Химках. Самыми популярными предметами, которые планируют сдавать школьники в 2024 году, стали информатика, география и обществознание.

Всего в этом году в Химках сдают итоговый экзамен свыше трех тысяч девятиклассников. Почти две тысячи человек будут сдавать обществознание, географию выбрали свыше 1200 учеников, информатику — свыше 1100. Еще 600 девятиклассников хотят сдавать английский язык, около 500 — биологию, физику — чуть больше 350, химию — 270, литературу — 144. Историю для сдачи основного государственного экзамена выбрали 114 человек.

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Отметим, что среди подмосковных школьников в этом году вырос интерес к географии и информатике. Если в прошлом году географию сдавали 34 тысячи человек, то в этом желающих 37 тысяч. Желающих сдать информатику стало на 2% больше, чем в 2023-м.

«Самый популярный предмет по выбору в этом году — обществознание. Его будут сдавать больше половины девятиклассников. Также в топ вошла информатика, ее выбрали 40 тысяч школьников, и география», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Основные государственные экзамены начнутся 21 мая, а досрочный период пройдет с 23 апреля по 7 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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