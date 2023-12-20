Подмосковье 20 декабря 2023, 13:20 Самые популярные направления для трудоустройства в 2023 году назвали в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье на конец 2023 года составил около 0,23%, что почти в два раза меньше по сравнению с прошлым одом. В Министерстве социального развития Московской области назвали топ популярных профессий для трудоустройства.

«Всего в регионе открыто более 85 тысяч вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство — 35 тысяч вакансий. Сюда мы относим такие профессии как инженер, токарь, фрезеровщик», — заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Также в число лидеров вошли такие профессии, как: транспорт, перевозки, продажи и образование.

Для того, чтобы найти профессию по душе, жители Московской области могут воспользоваться порталом «Работа в России». Там можно настроить фильтры и найти работу, удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и другим параметрам.

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