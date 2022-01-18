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    18 января 2022, 19:55

    Самые популярные маршруты до купелей назвали в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Минтранс Подмосковья назвал самые популярные автобусные маршруты, которыми можно будет добраться до купелей в крещенскую ночь. Всего в регионе до 3 утра будет работать более 300 маршрутов.

    В топ вошли маршруты с самым большим пассажиропотоком за прошлые годы, уточнили в Минтрансе.

    Всего в Московской области для крещенских купаний подготовили порядка 230 купелей. Добраться до них можно будет на 1,3 тысячи областных автобусов, которые будут курсировать по 325 маршрутам. Среди них около 30 маршрутов «Мострансавто». Подробнее о маршрутах — в инфографике.

    Самые популярные маршруты до купелей назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Ранее стало известно, что крещенские купания начались в Подмосковье.