Самые популярные маршруты до купелей назвали в Подмосковье

Минтранс Подмосковья назвал самые популярные автобусные маршруты, которыми можно будет добраться до купелей в крещенскую ночь. Всего в регионе до 3 утра будет работать более 300 маршрутов.

В топ вошли маршруты с самым большим пассажиропотоком за прошлые годы, уточнили в Минтрансе.

Всего в Московской области для крещенских купаний подготовили порядка 230 купелей. Добраться до них можно будет на 1,3 тысячи областных автобусов, которые будут курсировать по 325 маршрутам. Среди них около 30 маршрутов «Мострансавто». Подробнее о маршрутах — в инфографике.

Ранее стало известно, что крещенские купания начались в Подмосковье.