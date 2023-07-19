Подмосковье 19 июля 2023, 12:40 Самые популярные лоты на аукционах по аренде помещений и земли под коммерческие цели назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Комитете по конкурентной политике Московской области назвали самые популярные лоты на аукционах по аренде помещений и земли под коммерческие цели. Отмечается, что в первом полугодии у представителей бизнеса были востребованы отдельно стоящие здания площадью более 4,7 тысячи квадратных метров.

В Московской области забрали с аукционов более 60 подобных лотов. Больше всего их реализовали на торгах в Красногорске, Одинцове, Дмитрове и Балашихе.

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«У малого бизнеса, пользовались спросом помещения до 200 квадратных метров на первых этажах жилых зданий, особенно в центральной части города или деревни с развитой инфраструктурой», — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

По ее словам, самый популярный лот, который сдали в аренду, находился в Электростали. В аукционе приняли участие четыре претендента, а цена за объект во время торгов возросла с 503 тысяч до двух миллионов рублей.

На данный момент на торги выставлено 30 объектов недвижимости в 17 округах Московской области. Все лоты размещены на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям.

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