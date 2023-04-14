Подмосковье 14 апреля 2023, 10:23 Самые популярные этой весной госуслуги назвали в Подмосковье

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На региональном портале жителям доступно 280 госуслуг. Одной из самых популярных из них этой весной оказалась запись детей в школы по адресу прописки. Ей воспользовались 45 тысяч раз за 10 дней.

«Чтобы оформить заявление, достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон. Воспользоваться порталом можно в любое удобное время», — сказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

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Жители также могут онлайн оформить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для детей-льготников.

Еще одной популярной услугой весной является перевод садового дома в жилой или наоборот. В прошлом году срок ее предоставления сократился более чем в два раза.

Кроме того, на «Госуслугах» жители могут подобрать участок для фермерского хозяйства и оформить заявку на его получение, а также записать питомца в ветклинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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