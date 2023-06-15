Подмосковье 15 июня 2023, 11:31 Самые популярные аттракционы назвали в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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В Подмосковье работает более 500 различных аттракционов, среди которых 285 детских, 219 семейных и 40 экстремальных. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Большой популярностью пользуются парки с развлекательной инфраструктурой. Различного рода аттракционами у нас в регионе оборудованы 60 парков — выбор большой, есть где провести выходные всей семьей», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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За неделю на аттракционах в Подмосковье покатались свыше 34 тысяч человек. Самыми популярными стали парки развлечений в Сергиевом Посаде, Ногинске и Коломне.

В этом году в парке имени Талалихина в Подольске появились новые аттракционы. Так, там заработали «Индийская река» и два батута. В парке Мысово в Долгопрудном все желающие теперь моут посетить «Аквадром» и «Автодром».

Более чем в 20 парках региона расположены веревочные городки, батуты, гидродромы и другие развлечения. В 40 парках для многодетных семей, пенсионеров, семей участников СВО действуют льготы. Для этого необходимо показать соответствующие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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