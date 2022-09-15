Самые необычные заявки в ЕДС определили в Подмосковье | 360°

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Самые необычные заявки в ЕДС определили в Подмосковье

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В Госжилинспекции Московской области рассказали, какие самые необычные заявки поступали в Единую диспетчерскую службу региона с начала текущего года. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина поделилась, что необычные возможности ЕДС задействовали жители всех городских округов Подмосковья.

Сейчас обращение можно оставить более чем по 300 категориям. Чаще всего просят провести уборку подъездов, отремонтировать лифты и двери, устранить протечки кровли и очистить дома от сосулек в зимнее время года.

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Однако бывают и заявки, которые пока остаются для всех необычными. Например, произвести перерасчет за превышение допустимой продолжительности перерыва в горячем водоснабжении; провести проверку порядка приостановки и ограничения предоставления горячего водоснабжения; восстановить работоспособность сервиса по регистрации в личном кабинете ЕИРЦ; проверить корректность начислений взносов на капитальный ремонт.

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Такие пункты введены в ЕДС для того, чтобы жителям могли максимально полно объяснить все существующие правила и начисления, чтобы люди могли получать помощь в решении любых вопросов, касающихся ЖКХ. После обращения через официальный портал УК должна в течение суток принять заявку и выполнить все предписания в установленные сроки.

ЖКХ

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