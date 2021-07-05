Молодежь со всей страны встретилась на всероссийском форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. Он уже семь лет объединяет одаренных участников в возрасте от 18 до 35 лет. Им есть чем поделиться, ведь это победители олимпиад, волонтеры, бизнесмены, будущие дипломаты. Их поприветствовал губернатор Андрей Воробьев.

В этом году молодежный образовательный форум продлится с 5 июля по 12 августа. Впереди пять смен, посвященных разным направлениям.

На форуме участники смогут громко заявить о своих проектах, а опытные эксперты помогут реализовать задуманное. Ребята, прибывшие со всей России, получат возможность воплотить в реальность свои идеи, причем в самых разных регионах.

Очень приятно, что организаторы собрали вас в Подмосковье. Но это не просто танцы, музыка и веселье. Такая встреча имеет особый смысл. Он заключается в том, что мы вместе с вами живем в одной свободной стране. И мы должны очень крепко подумать, какие ценности объединяют нас Андрей Воробьев.

По словам губернатора, важно, чтобы после поездки каждый вернулся домой с новыми впечатлениями и пониманием того, какую лепту он вносит в развитие страны.

«Очень важно, чтобы каждый из нас мог дать свободу, с одной стороны, порыву и творчеству молодого человека, а с другой стороны, я опять хочу повторить, сохранить свои ценности. И я очень надеюсь, что эта смена, которую сегодня здесь открыли, поможет вам познакомиться между собой и узнать друг друга, новое. Мы, конечно, очень рады, что самые неравнодушные и инициативные ребята сегодня собрались здесь, на Сенеже», — отметил глава Подмосковья.

Я хочу вам пожелать, чтобы вы уехали с чем-то ценным в голове, с эмоциями в своем сердце. И чтобы вы знали, что от вас, ребят, очень многое зависит. Удачи вам, вы красавцы. Вперед! Андрей Воробьев.

Этот сезон для организаторов будет особенным. Из-за ковида на форум смогут попасть только участники с отрицательными ПЦР-тестами, сделанными не позже чем за 72 часа до заездов.

История «Территории смыслов» началась в 2015-м. Проводили форум сначала во Владимирской области, а два года назад он переехал в Солнечногорск.

Что ждет участников?

Форум будет состоять из пяти разных смен, во время которых участники присоединятся к деловым играм, сессиям, мастер-классам. В конце всех ждет главное событие — защита личных проектов.

Всего на каждой площадке «Территории смыслов» в этом году смогут присутствовать по 350 человек, а еще 650 подключатся онлайн с помощью трансляций.

Самим сменам дали названия: «Голос поколения», «Россия — страна возможностей», «Работать в России», «Политика: новые вызовы», «Служение Отечеству». Форум завершится 12 августа.