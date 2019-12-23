23 декабря 2019, 13:50
Свыше 5 тысяч мест. В Подмосковье рассказали о самых больших новых школах
В 2019 году в Московской области построили девять общеобразовательных школ за счет инвесторов. В Министерстве жилищной политики региона рассказали о самых больших из них.
В совокупности все девять учреждений вмещают свыше пяти тысяч ребят. Самыми большими стали школа в Ленинском городском округе на 1375 мест, в Люберцах на 1,1 тысячи мест, в Красногорске на 1,1 тысячи мест, в Балашихе на 792 места, в Долгопрудном на 550 мест.
«Все школы были переданы застройщиками в муниципальную собственность в рамках реализации обязательств по заключенным инвестиционным контрактам», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Также новые школы построили за счет инвесторов в Долгопрудном, Раменском, Домодедове и Ступине.