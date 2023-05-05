05 мая 2023, 10:42
Самую популярную с начала года госуслугу назвали в Подмосковье
Самую популярную госуслугу с начала 2023 года назвали в Подмосковье. Ей оказалась выдача выписки из домовой книги.
Как сообщили в Мингосуправления региона, с начала года выписку из домовой книги оформили свыше 382 тысяч раз.
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«Число пользователей регионального портала составляет 9,1 млн. Для жителей мы переводим услуги в электронный вид и оптимизируем их, чтобы формы заявлений становились еще удобнее и понятнее», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.
Также в топ услуг вошли выдача и замена социальных карт жителя Подмосковья, запись в кружки и секции, участие в ЕГЭ и ОГЭ, оформление субсидий на оплату ЖКУ.
Использовать портал могут все жители Подмосковья, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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