Подмосковье 27 февраля 2024, 21:07 Самую крупную форель на соревнованиях по подледной рыбалке в Щелкове выловил пятиклассник Unsplash

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В рыболовной усадьбе «Золотые караси» поселка Огуднево прошли соревнования по подледной рыбалке. Победителем стал юный рыбак Матвей Суняйкин. Он выловил девять с половиной килограммов форели.

Соревнования приурочены к празднованию Дня защитника Отечества. Участие в рыбалке приняли 25 рыбаков из разных округов Подмосковья. По условиям турнира, участники за два часа должны были добыть максимальный улов форели.

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«Рыбаки у нас разных категорий. От мала до велика. Также в соревновании принимают участие женщины — любительницы как подледной рыбалки, так и летней рыбалки. В нашем водоеме, в данный момент на первой акватории, рыбалка происходит на форель», — сказала менеджер рыболовной усадьбы «Золотые караси» Анастасия Калинина.

Победителем соревнований стал пятиклассник Матвей Суняйкин. Он выловил более девяти с половиной килограммов рыбы на одну удочку. Победитель забрал с собой весь свой улов, а также главный приз — телевизор.

Призеров соревнований, занявших второе и третье место, организаторы наградили денежными сертификатами. После награждения, всех участников ждала наваристая уха из форели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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