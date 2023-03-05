Подмосковье 05 марта 2023, 22:21 Самую красивую девушку округа выбрали в Луховицах Публичное достояние

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Восемь девушек вышли в финал конкурса «Мисс Луховицы». Перед этим они прошли строгий отбор. Наконец, стало известно имя победительницы, ею стала Полина Аныгина.

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Девушка учится в Зарайском педагогическом колледже. Ее будущая профессия — учитель начальных классов. Полина — девушка разносторонняя: увлекается танцами, спортом, находит время заниматься волонтерской и общественной деятельностью. В конкурсе участвовала второй раз и добилась успеха.

«Я к этому долго шла. Была серьезная подготовка — и наконец-таки корона моя», — поделилась победительница конкурса «Мисс Луховицы 2023» Полина Аныгина.

Тему для конкурса в этом году организаторы выбрали философскую — «Я через 20 лет».

«Конечно, это почетно. Я думаю, каждой девушке хотелось бы в своем резюме иметь запись, что я „Мисс Луховицы“. Конечно, будут все победители в той или иной номинации. Все большие молодцы!» — сказал глава г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Звание вице-мисс завоевала Екатерина Ларина. Остальные участницы стали победителями в номинациях «Мисс загадка», «Лучезарность», «Совершенство», «Креатив» и другие.

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