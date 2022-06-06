Самую большую в мире порцию сырников приготовили на фестивале в Балашихе

Мировой гастрономический рекорд по приготовлению сырников установили в первый день «Фестиваля фестивалей» 4 июня Балашихе. У гастронома в микрорайоне Саввино сыроделы приготовили самую большую в мире порцию сырников: ее вес превысил 77 килограммов.

Сырники делали специалисты балашихинской сыроварни «Сыр своими руками». Продукт приготовили из рикотты, которую произвели самостоятельно. Чтобы сделать 77 килограммов сырников, трем специалистам понадобилось три дня.

«Это были я, мой друг и младший сын Тимофей. Сырники мы делали из рикотты, она идеальна для сырников — не растекается и держит форму лучше творога. Все эти дни мы уходили с работы около двух, а то и трех часов ночи. Слепить такое большое количество сырников помогли колоссальное терпение и выдержка. Это было очень сложно!» — призналась представитель сыроварни «Сыр своими руками» Елена Губина.

Гости могли попробовать не только сырники, но и другие угощения. Для них приготовили запеченную рыбу и мясо, а также представили растительные масла, сладости ручной работы, мед и сидр. Жители и гости Балашихи могли продегустировать продукцию более чем 25 фермеров, которые приехали туда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Волгограда, Волоколамска, Коломны, Обнинска, Орехово-Зуева, Подольска и Ржева.

«Фестиваль организован для того, чтобы поддержать предпринимателей Подмосковья в сегодняшних экономических условиях и просто порадовать жителей Балашихи качественной натуральной продукцией. Мы и раньше организовывали фестивали, но этот получился самым масштабным», — рассказала организатор фестиваля Ирина Ермолова.

Представителем сыроварни «Гранд Литье» из Обнинска выступил французский сыровар Фредерик Пистон Д`Обонн. Он приехал в Россию около 20 лет назад, однако впервые принял участие в фестивале такого уровня. Фредерик рассказал, что «Гранд Литье» занимается производством сыра по французской технологии с 2015 года.

«Мы привезли шесть видов сыра, среди которых камамбер, бри и кроттен. У русских именно эти сыры очень популярны, все они очень вкусные. Гостям фестиваля тоже они очень понравились. Фестиваль меня очень впечатлил. Подобные мероприятия для производителей очень важны. Здесь мы можем ознакомить людей с настоящим французским сыром! Не так много людей знают, каким именно он должен быть на вкус», — отметил Фредерик Пистон Д`Обонн.