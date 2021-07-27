Самую большую в Евразии таблицу Менделеева установили в Дубне

В Дубне появилась самая большая в Евразии таблица Менделеева. Панно установили в наукограде в Год науки и технологий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Инсталляцию приурочили к 65-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Дубны.

Таблица Менделеева из Дубны — самая большая в Евразии. Ее площадь составляет свыше 284 квадратных метров. Панно установили на стене бассейна ОИЯИ «Архимед» на набережной реки Волги. Ее видно издалека. Полюбоваться таблицей смогут жители округа и его гости, а также пассажиры многочисленных круизных теплоходов, проплывающих по Волге.

«Панно — не просто украшение, это прежде всего популяризация науки, своеобразный рассказ дубненцам и гостям города о достижениях Объединенного института ядерных исследований. Здесь, в Дубне, великое открытие Менделеева имело продолжение — учеными ОИЯИ были синтезированы новые химические элементы. Таблица сама по себе неисчерпаема. Она будет жить в научном мире, будут добавляться элементы, находиться новые ее формы, строиться новые лаборатории по поиску элементов», — отметил на торжественном открытии академик РАН Юрий Оганесян.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева уточнила, что Дубну выбрали для установки панно неслучайно.

«Объединенный институт ядерных исследований, расположенный здесь, — один из главных научных центров не только России, но и мира. Институт участвует в десятках международных проектов, здесь проводятся уникальные исследования и совершаются новые открытия: ученые ОИЯИ внесли выдающийся вклад в открытие наиболее тяжелых элементов. Всего со дня образования ОИЯИ в 1956 году периодическая таблица Д. И. Менделеева пополнилась 18 новыми элементами, из которых в подмосковном Институте было синтезировано 10, в том числе пять самых тяжелых элементов», — подчеркнула Зиновьева.

Наименования двух элементов таблицы — дубний и московий — связаны с местом расположения института. А еще два элемента названы в честь выдающихся ученых ОИЯИ. Это флеровий и оганесон.

Сегодня в институте работает недавно созданный рекордный по характеристикам ускорительный комплекс. Это первая в мире фабрика сверхтяжелых элементов. Она станет базой для будущих исследований сверхтяжелых ядер.