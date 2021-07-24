Самую большую в Евразии таблицу Менделеева открыли в Дубне к 65-летию города

Праздничные мероприятия прошли в Дубне в День города. На свое 65-летие подмосковный наукоград получил памятные подарки, которые останутся с ним надолго. На фасаде гимназии закончили гигантскую фреску с символами города и портретом изобретателя радио Александра Попова, а на набережной появилось огромное панно в виде таблицы Менделеева.

Граффити на фасаде гимназии создала группа московских художников «Зуклаб». Автором идеи стал предприниматель Илья Прох. Рисунок посвятили не только 65-летию Дубны, но и 25-летию учебного заведения.

«Город — это сложный механизм, его можно по-разному рассматривать — как предмет инженерии, экономики, а мы решили рассмотреть как предмет искусства», — заявил Илья Прох.

Он напомнил, что это не первый подобный проект, который его команда реализует в Дубне. Подобные фрески начали появляться в городе еще с 2014 года. Первым команда нарисовала портрет математика и физика Николая Боголюбова.

По мнению директора гимназии Анны Лихачевой, фреска идеально вписалась в концепцию гимназии. С 1 сентября более 1000 учеников будут каждое утро видеть замечательную работу.

«Вписалась настолько гармонично, что я не понимаю, как мы жили до него. Она вобрала в себя все, чем мы дышим. Это образование, духовность, музыка, спорт, наука. Александр Попов — он ведь не только был физиком, изобретателем радио, но еще и педагогом», — напомнила она.

Администрация городского округа полностью поддерживает концепцию «город как предмет искусства». Чествование заслуженных жителей провели в хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». А подарком почетным горожанам и гостям стал концерт органной музыки.

Дубна — это город, в котором чувствуются позитивные перемены, заявил глава городского округа Сергей Куликов.

«Мы чувствуем внимание губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Город на слуху у нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это 65-летие нашего города. Но также праздники у ГосМКБ „Радуга“, Института [ядерных исследований]. Дубна движется вперед, развивается. Я уверен, что у нас отличные лидерские позиции, которые мы сохраним», — подчеркнул он.

Финальной точкой праздничной программы стало открытие на набережной гигантского светового панно в виде таблицы Менделеева. Провел церемонию академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Он отметил, что эта достопримечательность станет международной.

«Сегодня в Дубне появится новая достопримечательность — международная, интернациональная, понятная всему миру. Это инсталляции таблицы Дмитрия Менделеева», — заявил он.

Почетным гостем стал академик РАН Юрий Оганесян. Он внес огромный вклад в работу Института ядерных исследований Дубны, где открыли 10 новых химических элементов. Коллеги по всему миру называют его «Мистер-элемент 118», ведь именно в честь него назван 118-й элемент — оганесон.

«Даются элементы с большим трудом, однако из 16 элементов, открытых в мире за время существования Объединенного института ядерных исследований, больше половины родилось в Дубне. На таблице отмечены белым обрамлением», — указал он.

Панно в виде периодической таблицы стало самым большим в Европе и Азии. Его площадь составила 284 квадратных метра. Праздник завершился фейерверком. Но он продолжится в сентябре. Именно на начало осени перенесли все массовые праздничные мероприятия в честь 65-летия наукограда.