Подмосковье 28 марта 2024, 11:29 Самую большую школу в Солнечногорске откроют 1 сентября Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Строительство самой большой школы в Солнечногорске завершается в округе. Образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября. Сейчас строители приступили к внутренним отделочным работам, которые завершат до конца апреля на всех четырех этажах здания.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем масштабную работу по улучшению социальной инфраструктуры округа. Строительная готовность школы в Голубом превышает 50%», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Образовательное учреждение будет рассчитано на 1375 учеников. Согласно проекту, в школе обустроят учебные классы, группы продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотеку, IT-зону, а также столовую и другие необходимые помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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