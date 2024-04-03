Подмосковье 03 апреля 2024, 10:48 Самую большую школу в Ленинском округе построят в ЖК «Первый квартал» «Брусника»

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Школу для 1675 учеников с амфитеатром и трансформируемыми пространствами строят в «Первом квартале» в Ленинском округе. Открыть учебное учреждение планируется уже в этом году.

В Минжилполитики Подмосковья отметили, что работы идут по графику. Строители завершили устройство вентиляции первого этажа и наружной теплосети, армировали и забетонировали канал, подготовились к устройству монолита фундамента. Готовы материалы для монтажа канализации.

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Площадь школы составит 27 тысяч «квадратов». Главная идея внутреннего пространства — его способность трансформироваться. Поэтому большая часть помещений не будет иметь привязки к одной функции, в них смогут проигрываться самые разные сценарии, как учебные, так и организационные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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