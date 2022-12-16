Подмосковье 16 декабря 2022, 15:10 Самую большую школу Подмосковья построят в Лобне к 2024 году

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Школу на 2,2 тысячи мест построят в Лобне между улицами Степная и Колычева к 2024 году. Учебное заведение станет самым большим в Подмосковье, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Общая площадь новой школы в Лобне составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Внутри здания расположатся просторные классы, лаборантские и кабинеты IT, мастерские, библиотека с читальным залом. Также в школе запланированы актовый зал на 600 мест, большой обеденный зал на 1,1 тысячу мест, два малых спортзала и два многофункциональных», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Он также заявил, что в здании появится медицинский блок и помещения для групп продленного дня, включающие комнаты отдыха, игровые и спальни. Для удобства учащихся младшей и старшей школ центральный вход будет разделен на два потока.

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Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик учебного учреждения, которое возведут в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Здание будет выполнено в современном стиле с облицовкой клинкером разных оттенков серого цвета с контрастными вставками. Входные группы выделят порталами «под дерево». Территория школы и внутренний двор будут благоустроены: появятся спортивное ядро, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол и многое другое.

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