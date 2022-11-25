Подмосковье 25 ноября 2022, 17:21 Самую большую школу Подмосковья достроят в Одинцове в 2023 году

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В жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове строят крупнейшую в Подмосковье школу. При полной посещаемости сидеть за партами здесь будут 2200 школьников. Сдать объект планируют в июле 2023 года.

Сейчас строительство в самом разгаре. Значительная часть работ на объекте уже выполнена. Доделывают технические помещения, кровля закончена на 70%. Остались работы в спортзалах и актовом зале.

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Рядом со школой появится детский сад, рассчитаный на 400 ребят. Строительство здесь тоже идет в графике — сейчас ведутся работы по устройству фасада, прокладке инженерных коммуникаций, а также финишная отделка помещений.

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Оценить свое будущее место работы пришли педагоги. Они, как и родители, с нетерпением ждут открытия сада. В канун Нового года здесь проведут первый праздник для детей, а сразу после январских каникул ребята пойдут в группы.

По словам главы городского округа Одинцово Андрея Иванова, этот большой садик и второй сад на 105 мест должны решить проблему с дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Строительство учебных заведений в «Гусарской балладе» осуществляется в рамках реализации президентского нацпроекта «Демография».

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