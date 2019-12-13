Самую большую школу Подмосковья достроят к новому году

В Одинцове, на улице Чистяковой, завершается строительство самой большой школы в Московской области. Она рассчитана на 1350 мест, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По плану школу введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

«В настоящее время завершены работы по устройству детской и спортивной площадки, беговых дорожек, произведен монтаж оборудования в пищеблоке. На завершающей стадии находятся работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделке помещений», — рассказал Владимир Локтев.

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Здание новой школы переменной этажности — три или четыре этажа. В учреждении построили 54 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовую на 480 мест, спортивный и актовый залы, библиотеку, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

На территории новой школы будут работать спортивная и хозяйственная зоны. Также предусмотрят место для отдыха ребят.