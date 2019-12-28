28 декабря 2019, 16:04
Самую длинную шаурму в мире приготовили в Щелкове
Мировой рекорд установили в Щелкове. Студенты местного колледжа, будущие повара, приготовили в рамках проекта «Новогодний расколбас» 113 метровую шаурму. Изначально предполагалось, что ее длина будет 110 метров.
Ребятам немного мешали погодные условия: лаваш приходилось придерживать, чтобы его не унес ветер, но повара справились со всеми сложностями. Для начинки использовали 107 килограммов мяса, 100 килограммов овощей, около 25 литров разных соусов.
«К рекорду готовились месяц. Студенты Щелковского колледжа в течение месяца приезжали к нашему шеф-повару, который имеет опыт приготовления шаурмы в ОАЭ, в Египте. В Щелковском колледже провели пять лекций, собирался полный зал», — рассказал Алексей Горячев, руководитель проекта «Новогодний расколбас».
Свидетельство о фиксации рекорда отправится в музей города.