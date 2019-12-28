Самую длинную шаурму в мире приготовили в Щелкове

Мировой рекорд установили в Щелкове. Студенты местного колледжа, будущие повара, приготовили в рамках проекта «Новогодний расколбас» 113 метровую шаурму. Изначально предполагалось, что ее длина будет 110 метров.

Источник фото: телеканал «360»

Ребятам немного мешали погодные условия: лаваш приходилось придерживать, чтобы его не унес ветер, но повара справились со всеми сложностями. Для начинки использовали 107 килограммов мяса, 100 килограммов овощей, около 25 литров разных соусов.

Источник фото: телеканал «360»

«К рекорду готовились месяц. Студенты Щелковского колледжа в течение месяца приезжали к нашему шеф-повару, который имеет опыт приготовления шаурмы в ОАЭ, в Египте. В Щелковском колледже провели пять лекций, собирался полный зал», — рассказал Алексей Горячев, руководитель проекта «Новогодний расколбас».

Свидетельство о фиксации рекорда отправится в музей города.