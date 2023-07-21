Подмосковье 21 июля 2023, 14:30 Самозапись на маммографию позволила выявить 80 случаев рака груди у женщин в Подмосковье с начала года ПС Минздрава МО

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Самостоятельно запись на маммографию доступна жительницам Подмосковья старше 40 лет. С начала года услуга позволила выявить 80 случаев рака молочной железы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ранее на маммографию можно было записаться только через врача. Теперь это можно сделать самостоятельно.

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«Это важно, поскольку именно рак молочной железы занимает первое место по распространенности у женщин, но в то же время его легко выявить на ранней стадии благодаря диагностике. Так, с начала года более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказала она.

Самостоятельное запись доступна по номеру 122 и через «Госуслуги». Использовать эту возможность могут женщины старше 40 лет, имеющие прикрепление к одной из поликлиник региона.

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