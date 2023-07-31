Подмосковье 31 июля 2023, 10:07 Самозанятым напомнили об услугах центра «Мой бизнес» в Подмосковье

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Самозанятым из Подмосковья напомнили об услугах центра «Мой бизнес». С его помощью предприниматели могут зарегистрировать товарный знак, получить бесплатные консультации и софинансирование.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, центр был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Там владельцы бизнеса и самозанятые могут получить разные услуги и сервисы для открытия и развития своего дела. Это бесплатные онлайн-консультации, софинансирование, регистрация товарных знаков и многое другое.

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Как рассказали в ведомстве, центр может помочь в изготовлении листовок, каталогов, видеороликов и создании сайта.

Размер софинансирования, на которой могут рассчитывать предприниматели, составляет до 70%, но не более 50 тысяч рублей.

Узнать больше о поддержке бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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