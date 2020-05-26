Самозанятым из Подмосковья вернут налоги. Деньги перечислят на карту автоматически

Самозанятые жители Подмосковья получат свои налоги обратно. Возвращать деньги начнут 1 июня. Средства перечислят на банковскую карту автоматически.

По итогам прошлого года в Московской области зарегистрированы 73 тысячи самозанятых. Им всем вернут суммы налога на профессиональный доход.

Деньги перечислят автоматически на банковскую карту, оформлять заявки не нужно.

«В беззаявительном порядке сумма налога вернется на банковские карты, привязанные в приложении „Мой налог“», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Если карта не привязана к приложению, то это необходимо сделать в приложении «Мой налог», в разделе «Прочее» > «Платежи» > «Добавить карту».

Помимо этого, более 93 тысяч действующих самозанятых из Подмосковья получат дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ. Эти деньги они смогут потратить на оплату налогов за 2020 год.

Всю необходимую информацию можно будет найти на сайте ФНС России после принятия соответствующих актов.