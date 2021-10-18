Самозанятых женщин Подмосковья пригласили на бесплатные курсы по развитию бизнеса

Самозанятые женщины Подмосковья смогут бесплатно пройти курсы по созданию устойчивого бизнеса. Цикл из трех очных семинаров и шести вебинаров проведут известные российские предприниматели.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, обучение пройдет в рамках федерального проекта «Женский бизнес».

Он начался 18 октября. Участников ждут тематические уроки, во время которых спикеры поделятся эффективными методами развития бизнеса.

Программа поможет максимально эффективно работать в статусе самозанятых, узнать секреты для создания бренда, развить управленческие навыки и увеличить прибыль Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в Подмосковье свыше 270 тысяч самозанятых, и за два года они заработали не менее 73 миллиардов рублей.

Что ждет участников?

На курсе женщины узнают, как привлечь финансы, создать и раскрутить личные бренды в социальных сетях, эффективно работать с клиентами.

Обучение пройдет до 17 ноября. Каждая участница получит сертификат об изучении программы.

Для самозанятых женщин Подмосковья курс бесплатный. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.