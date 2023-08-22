22 августа 2023, 18:29
Самозанятых в сфере красоты в Подмосковье пригласили на бесплатные курсы повышения квалификации
Бесплатный курс для самозанятых «Бьюти индустрия» пройдет в Подмосковье с 23 августа по 15 сентября. Присоединиться могут специалисты, задействованные в сфере красоты и заинтересованные в повышении профессиональных навыков.
Курс будет полезен визажистам, парикмахерам и другим мастерам из сферы красоты. Записаться на мастер-класс можно на сайте. Количество мест ограничено.
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На курсе для самозанятых проведут мастер-классы о макияже, его видах и трендах. Также пройдут два занятия: «Базовый набор продуктов мастера по макияжу и их использование» и «Свадебный макияж с отработкой».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Самозанятые
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