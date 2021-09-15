Самозанятых в Подмосковье стало почти на 100 тысяч больше с начала года

Еще 98 700 человек стали самозанятыми в Подмосковье с начала года. Теперь в регионе их свыше 267 тысяч.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. В конце прошлого года, по ее словам, было чуть более 168 самозанятых.

В процентном соотношении рост численности самозанятых с начала года составил 58,5% Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Подмосковье поддерживает и стимулирует интерес к предпринимательству среди жителей.

«Прирост самозанятых существенный, и мы хотим помочь как начинающим, так и уже действующим предпринимателям на пути к повышению эффективности своего бизнеса. И поэтому сейчас Мининвест совместно с Агентством инвестиционного развития Подмосковья проводят серию из шести обучающих семинаров, ориентированных именно на самозанятых», — рассказала Зиновьева.

Подробнее об образовательных программах для самозанятых можно узнать по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.