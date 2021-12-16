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    16 декабря 2021, 10:35

    Самозанятых в Подмосковье стало почти вдвое больше в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 315 тысяч жителей получили статус самозанятых в Подмосковье. За год их количество выросло почти вдвое, подчеркнула министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

    Самозанятых в Подмосковье стало почти вдвое больше в 2021 году | Изображение 1

    В конце прошлого года в Московской области было 168 тысяч зарегестрированных самозанятых.

    На сегодняшний день их количество превышает 315 тысяч человек. В процентном соотношении рост за год составил 87,5%

    Екатерина Зиновьева.

    Для самозанятых Московской области есть определенные меры поддержки. Например, они получают микрозаймы и судсидии для компенсации затрат на маркетплейсах.

    И другие меры поддержки

    Зиновьева напомнила, что самозанятые могут арендовать и место в коворкингах на льготных условиях. Это означает, что 90% стоимости компенсируют за счет бюджетных средств.

    «Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя», — подчеркнула Зиновьева.

    Регулярно для предпринимателей проводят форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы.

    Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.