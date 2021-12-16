Самозанятых в Подмосковье стало почти вдвое больше в 2021 году

Свыше 315 тысяч жителей получили статус самозанятых в Подмосковье. За год их количество выросло почти вдвое, подчеркнула министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

В конце прошлого года в Московской области было 168 тысяч зарегестрированных самозанятых.

На сегодняшний день их количество превышает 315 тысяч человек. В процентном соотношении рост за год составил 87,5% Екатерина Зиновьева.

Для самозанятых Московской области есть определенные меры поддержки. Например, они получают микрозаймы и судсидии для компенсации затрат на маркетплейсах.

И другие меры поддержки

Зиновьева напомнила, что самозанятые могут арендовать и место в коворкингах на льготных условиях. Это означает, что 90% стоимости компенсируют за счет бюджетных средств.

«Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя», — подчеркнула Зиновьева.

Регулярно для предпринимателей проводят форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.