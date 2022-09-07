Самозанятых в Подмосковье стало почти на 100 тысяч больше с начала года | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber Самозанятых в Подмосковье стало почти на 100 тысяч больше с начала года pixabay.com

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В Подмосковье становится все больше самозанятых. С того момента, как в регионе был введен специальный налоговый режим, они заработали более 140 миллиардов рублей. Сейчас в Московской области более 5,6 миллиона самозанятых, регион входит в топ-3 субъектов России по этому количеству.

«В Московской области активно растет число самозанятых. Если в начале года в регионе было зарегистрировано порядка 337 тысяч предпринимателей в таком статусе, то сегодня — уже более 422 тысяч. За первые восемь месяцев этого года суммарный доход самозанятых региона превысил 50 миллиардов рублей, а совокупный доход с 2019 года составляет свыше 142,5 миллиарда рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Как отметила зампред, в Московской области работают меры поддержки самозанятых. Например, бизнесмены могут компенсировать до 500 тысяч рублей, когда они выходят на маркетплейсы. Для поддержки предпринимателей в Подмосковье работает центр «Мой бизнес». Там можно получить консультации, причем не только действующим бизнесменам, но и тем, кто только собирается открыть собственное дело. Специалисты смогут помочь зарегистрировать ИП и ООО, расскажут о возможных формах ведения бизнеса, проконсультируют по налогам и мерам господдержки.

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Налог на профессиональный доход был введен в качестве эксперимента в 2019 году в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с июля 2020 года — по всей стране.

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