Самозанятых подростков стало вдвое больше в Подмосковье

Число самозанятых подростков выросло вдвое в Подмосковье. Их количество превысило 407 тысяч. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Режим самозанятости заработал в Подмосковье в 2019 году. Ежегодно количество трудящихся таким способом растет, в том числе среди подростков. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«По данным на 1 августа, в регионе зарегистрировано более 407 тысяч самозанятых. 10% от этого количества (порядка 4,3 тысячи человек) — это несовершеннолетние, что больше почти в два раза по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Глава комитета напомнил, что ранее президент посчитал необходимой возможность получать статус самозанятого подростками. Ефимов отметил, что это хороший шанс для несовершеннолетних стать самостоятельными.

Самозанятые отчисляют в бюджет 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями, напомнил Тарас Ефимов. Для них также работают меры поддержки. Одна из них — заем до 500 тысяч рублей по ставке 9% годовых.

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