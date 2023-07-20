Подмосковье 20 июля 2023, 16:56 Самозанятых Подмосковья пригласили на тренинг по формированию команды Unsplash

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Самозанятых Подмосковья пригласили на очный тренинг в рамках акселератора «Вверх!» 21 июля. Участникам расскажут, как выстраивать отношения с командой и управлять рисками.

Спикером выступит управляющий директор блока «Средний и малый бизнес» ПАО «ПСБ» Ярослав Филиппов. Встреча пройдет на базе Финансового университета при Правительстве России с 10:00 до 14:30.

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Чтобы принять участие в тренинге, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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