Самозанятых Подмосковья пригласили на бесплатный форум о трендах в индустрии красоты 18 сентября

Подмосковные самозанятые смогут бесплатно посетить форум «Красивое дело: современные тренды индустрии красоты». Он состоится 18 сентября в Живописной бухте.

С каждым днем самозанятых в индустрии красоты становится все больше, ведь мастера предпочитают работать уже на себя. Форум проведут для тех, кто хочет развиваться и быть в курсе последних трендов.

Организатором стало Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья. Адрес форума: White Park, Мякининское шоссе, дом № 23.

Участников ждет актуальная и полезная информация, а сами они представят живые кейсы с интересным опытом.

Программа форума:

• обсуждение значимости статуса самозанятых и перспектив развития;

• дискуссии и мастер-классы;

• деловое общение;

• информирование о возможностях и поддержке ведения бизнеса в Подмосковье.

Принять участие могут самозанятые, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

При подтверждении статуса самозанятого или ИП участие бесплатное. Регистрация и подробная информация о форуме доступна на сайте beautyforum-podmoskovie.ru.