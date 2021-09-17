Самозанятых Подмосковья пригласили на бесплатный форум о трендах в индустрии красоты 18 сентября
Подмосковные самозанятые смогут бесплатно посетить форум «Красивое дело: современные тренды индустрии красоты». Он состоится 18 сентября в Живописной бухте.
С каждым днем самозанятых в индустрии красоты становится все больше, ведь мастера предпочитают работать уже на себя. Форум проведут для тех, кто хочет развиваться и быть в курсе последних трендов.
Организатором стало Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья. Адрес форума: White Park, Мякининское шоссе, дом № 23.
Участников ждет актуальная и полезная информация, а сами они представят живые кейсы с интересным опытом.
Программа форума:
• обсуждение значимости статуса самозанятых и перспектив развития;
• дискуссии и мастер-классы;
• деловое общение;
• информирование о возможностях и поддержке ведения бизнеса в Подмосковье.
Принять участие могут самозанятые, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
При подтверждении статуса самозанятого или ИП участие бесплатное. Регистрация и подробная информация о форуме доступна на сайте beautyforum-podmoskovie.ru.