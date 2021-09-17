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    17 сентября 2021, 16:24

    Самозанятых Подмосковья пригласили на бесплатный форум о трендах в индустрии красоты 18 сентября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные самозанятые смогут бесплатно посетить форум «Красивое дело: современные тренды индустрии красоты». Он состоится 18 сентября в Живописной бухте.

    Самозанятых Подмосковья пригласили на бесплатный форум о трендах в индустрии красоты 18 сентября | Изображение 1

    С каждым днем самозанятых в индустрии красоты становится все больше, ведь мастера предпочитают работать уже на себя. Форум проведут для тех, кто хочет развиваться и быть в курсе последних трендов.

    Организатором стало Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья. Адрес форума: White Park, Мякининское шоссе, дом № 23.

    Участников ждет актуальная и полезная информация, а сами они представят живые кейсы с интересным опытом.

    Программа форума:

    • обсуждение значимости статуса самозанятых и перспектив развития;

    • дискуссии и мастер-классы;

    • деловое общение;

    • информирование о возможностях и поддержке ведения бизнеса в Подмосковье.

    Принять участие могут самозанятые, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

    При подтверждении статуса самозанятого или ИП участие бесплатное. Регистрация и подробная информация о форуме доступна на сайте beautyforum-podmoskovie.ru.