Самозанятые из Подмосковья смогут пройти курс по продвижению на маркетплейсах | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 14:45 Поделиться Telegram

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Viber Самозанятые из Подмосковья смогут пройти курс по продвижению на маркетплейсах

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В Подмосковье организуют образовательный курс «Начни свое дело. Самозанятые». Такой важный проект организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Сейчас в регионе зарегистрировано множество самозанятых — более 422 тысячи. Только с начала этого года подобный статус получили больше 85 тысяч предпринимателей.

«Они находят себя в различных сферах — от производства кондитерских изделий до пошива одежды. Одним из инструментов распространения товаров являются маркетплейсы. В ходе образовательной программы „Начни свое дело. Самозанятые“ эксперты расскажут, как выбрать онлайн-площадку и выстроить стратегию продвижения», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Образовательный курс будет длиться два месяца, за это время будет проводиться целая серия вебинаров. Эксперты в подробностях расскажут о работе с маркетплейсами, о том, как продвигать свой бизнес в интернете, как управлять поставками и о многом другом.

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Преподавать на курсах будут действующие предприниматели, у которых есть опыт запуска магазинов на маркетплейсах. Образовательный курс обещает быть полностью бесплатным, для участия в проекте нужно зарегистрироваться до 17 октября.

С тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

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