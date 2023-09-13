13 сентября 2023, 17:58
Самозанятых из Подмосковья пригласили на бесплатный курс по фотографии
Бесплатный курс по фотографии проведут в Подмосковье при поддержке центра «Мой бизнес». Участников научат работать с камерой, композицией и создавать портфолио.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, курс предназначен для самозанятых, которые ведут бизнес в сфере фотоуслуг. Учить их будет профессионал своего дела Сергей Андреев. Он расскажет, как строить композицию, работать с камерой, настраивать свет и искать клиентов.
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Курс будет состоять из серии мастер-классов, рассчитанных на два дня. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Образование
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