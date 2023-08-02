Подмосковье 02 августа 2023, 03:00 Самозанятых из Подмосковья пригласили на бесплатный курс «Академии шитья»

Читать 360tv в

Центр «Мой бизнес» пригласил самозанятых из Подмосковья на бесплатный курс «Академии шитья». Проект реализуют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участники курса встретятся с российским дизайнером и основателем бренда CHAPURIN Игорем Чапуриным. Другим спикером станет фэшн-эксперт и бизнес-консультант Антон Копылов.

Реклама

Занятия пройдут очно 3 и 4 августа в Москве. Участие бесплатное, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».