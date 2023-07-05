Подмосковье 05 июля 2023, 13:30 Самозанятые в Подмосковье смогут получить господдержку при регистрации товарного знака Unsplash

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Новую услугу для помощи в регистрации товарных знаков запустили в Подмосковье. Самозанятые смогут рассчитывать на софинансирование.

Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 50 тысяч рублей. Подробнее о новой услуге и способах ее получения можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья. Подать заявку можно на региональном портале государственных услуг.

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Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.