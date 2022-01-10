Самозанятые в Подмосковье продолжат получать поддержку в 2022 году

На сегодняшний день свыше трех миллионов самозанятых россиян зарегистрировано в стране. Только в Подмосковье больше 320 тысяч жителей региона являются самозанятыми. Об этом сообщила газета «Известия».

Как и все субъекты малых и средних предприятий (МСП), подмосковные самозанятые имеют право на получение микрозаймов в Московском областном фонде микрофинансирования и субсидий на компенсацию затрат на маркетплейсах, отмечено в материале.

Такая мера поддержки, как отметили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, была запущена летом прошлого года.

Предпринимателям региональный Мининвест компенсирует до 50% затрат на продвижение на маркетплейсах товаров собственного производства, а также работ и услуг. В программе принимают участие Wildberries, OZON, «Яндекс.Еда», «AliExpress Россия», «Авито», «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет» и другие.

Также самозанятые жители региона могут на льготных условиях арендовать место в коворкингах Подмосковья — из бюджетных средств компенсируется 90% от стоимости аренды. В 2022 году весь комплекс мер поддержки для них будет сохранен.

Сотни жителей Подмосковья получили 60 миллионов рублей на открытие личного бизнеса в 2021 году. Для этого они обратились в центры занятости, где им оказали поддержку. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что открыть личный бизнес могут даже юные жители, достигшие совершеннолетия.