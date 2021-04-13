Подмосковные самозанятые смогут оформить льготные займы на госуслугах

Самозанятые из Подмосковья и других регионов смогут подать заявки на льготные займы через портал госуслуг. Им разрешается взять два вида кредита: до миллиона и более миллиона рублей. Только в первом случае сроком до трех лет, а во втором — до пяти.

Это отметили в областном Мининвесте. В ведомстве сообщили, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сейчас граждане, которые платят налог на профессиональный доход, могут взять кредит до миллиона рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от миллиона до пяти миллионов на срок до пяти лет (при наличии обеспечения).

Ставка составляет 7,5%. Выдает кредиты МСП Банк, рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства Екатерина Зиновьева.

Например, с осени прошлого года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Подмосковья.

С февраля 2021-го тем, кто платит налог на профессиональный доход, в Московском областном фонде микрофинансирования выдают микрозаймы на развитие деятельности.

«И власти стараются упростить предоставление документов для самозанятых. Уверена, что новый способ оформления заявки на льготный кредит через портал госуслуг будет очень удобен для них», — добавила Зиновьева.

Подробности можно уточнить на горячей линии для поддержки бизнеса в Подмосковье 0150.