Самозанятые смогут бесплатно выучиться на гидов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:57 Самозанятые смогут бесплатно выучиться на гидов в Подмосковье

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Онлайн-курс «Как стать самым продаваемым гидом» для самозанятых начнется в Подмосковье 1 ноября. Его участники смогут бесплатно освоить новую профессию и получить необходимые навыки для работы в экскурсионном бизнесе.

Эксперты расскажут самозанятым о том, как получить аккредитацию, найти клиентов, создать брендбук и построить личный бренд. Участники научатся работать с чат-ботами, использовать разные инструменты продвижения и строить бизнес-процесс. М также расскажут о мерах поддержки самозанятых, которые действуют в регионе.

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Спикерами курса станут президент Международной академии развития туриндустрии Игорь Каверзин и генеральный директор компании Portfolios Group Игорь Воробей.

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По завершению обучения участники получат сертификаты, шаблоны и чек-листы для работы, а также доступ к онлайн-лекциям на два месяца. Курс будет проходить с 1 по 17 ноября. Зарегистрироваться на него можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.