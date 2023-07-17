Подмосковье 17 июля 2023, 18:26 Самозанятые Подмосковья получили около 60 льготных займов почти на 20 миллионов рублей с начала года Unsplash

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Подмосковный Фонд микрофинансирования предоставил самозанятым около 60 льготных займов на общую сумму примерно в 20 миллионов рублей. О поддержке предпринимателей рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа — специально для самозанятых», — прокомментировала Зиновьева.

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По программе «Самозанятый» предпринимателям доступны займы до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. Подать заявку можно онлайн на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.